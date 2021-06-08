ФИФА оценила форму сборной Украины с изображением Крыма

Международная федерация футбола (ФИФА) оценила форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма. Об этом сообщает RT.

В ФИФА заявили, что сохраняют нейтралитет в политических вопросах, при этом добавив, что политику и спорт смешивать не следует. В организации отметили, что экипировка участников чемпионата Европы остается на усмотрение УЕФА. При этом форма должна соответствовать правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций.

Форма сборной Украины с изображением полуострова была представлена 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако Союз решил одобрить форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.