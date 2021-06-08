Вице-президента США раскритиковали за просьбу мигрантам не приезжать в Штаты

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала заявление вице-президента Камалы Харрис, в котором она призывала мигрантов не приезжать в Соединенные Штаты. Своим мнением политик поделилась в Twitter.

Окасио-Кортес назвала заявление Харрис «разочаровывающим» и попыталась объяснить вице-президенту, в чем та оказалась не права.

«Во-первых, поиск убежища на любой границе США — это 100-процентный легальный способ прибытия. Во-вторых, США десятилетиями вносили свой вклад в смену режима и дестабилизацию в Латинской Америке. Мы не можем помочь поджечь чей-то дом, а затем обвинить его в бегстве», — написала демократка.

Она отметила, что США стоит признать свой вклад в дестабилизацию обстановки в латиноамериканском регионе, если Вашингтон хочет снизить массовую миграцию. По мнению Окасио-Кортес, Вашингтон должен пересмотреть свою внешнюю политику, в частности, ослабить политику «жестких границ».

Накануне, 7 июня, Камала Харрис во время пресс-конференции с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи обратилась к мигрантам с просьбой не приезжать в США нелегальным путем. Она предупредила, что США продолжат усиление охраны на границе, и напомнила, что есть легальные и менее опасные способы приехать в страну. Харрис также отметила, что приоритет США во внешней политике — препятствовать нелегальной миграции.