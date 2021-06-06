Самолет вице-президента США экстренно вернулся из-за технической проблемы

Самолет вице-президента США Камалы Харрис вернулся в место вылета, на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, из-за технической проблемы. Об этом сообщили журналисты пула политика, передает РИА Новости.

Харрис вылетела в воскресенье, 6 июня, с военной базы в рамках своей поездки в Гватемалу и Мексику. Это был первый визит Харрис в другую страну в качестве вице-президента.

Как сообщила пресс-секретарь Харрис Симона Сандерс, причиной возвращения стала техническая проблема. «Нет серьезных проблем с безопасностью», — сказала она.

Сообщается, что шасси самолета вице-президента при взлете «издавали необычный шум», поэтому было решено вернуться. Борт приземлился назад на базу без происшествий.

В мае Харрис получила новую должность. Теперь она заняла пост главы американского Национального космического совета. «Как я уже говорила ранее: в Америке, когда мы стремимся к Луне, мы ставим на ней свой флаг. Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — говорится в публикации вице-президента.

Харрис заняла должность с вступлением на пост главы государства демократа Джозефа Байдена. Она стала первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения в истории США. До этого Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, а также сенатора от этого штата.