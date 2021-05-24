Вице-президента США уличили в неприличном жесте

Вице-президента США Камалу Харрис уличили в неприличном жесте. Об этом пишет «Российская газета».

Во время брифинга с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином они обменялись рукопожатиями, и после этого Харрис вытерла руку о свой костюм. Этот жест отчетливо виден на ролике, опубликованном на YouTube-канале Белого дома.

Пользователи указали, что вице-президент США продемонстрировала полное отсутствие элементарных представлений об этикете и вежливости. Некоторые даже иронично отметили, что «нельзя смахнуть вирус, проведя ладонью по штанине». После этого комментарии к видео были отключены.

В феврале источники в Белом доме раскрыли приоритеты вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике: ими станут кибербезопасность и международное взаимодействие в сфере здравоохранения.

Харрис заняла должность с вступлением на пост главы государства демократа Джозефа Байдена. Она стала первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения в истории США. До этого Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, а также сенатора от этого штата.