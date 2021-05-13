Стало известно о «теневом президенте» США

Бывшая советница президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс — «теневой президент», считает бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл. Об этом пишет Fox News.

В администрации президент США Джо Байдена Райс возглавила Совет по внутренней политике. Именно на этой позиции она может оказывать наибольшее влияние, убежден Гринелл. В частности, ее назначение может свидетельствовать о том, что Райс «превратит внешнюю политику во внутреннюю».

«Тот бардак, что начинает возникать во внешней политике, связан с политикой внутренней... Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас, между тем, есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания», — рассказал политик.

Fox News напоминает, что Райс — одна из богатейших в Белом доме. Ее чистая прибыль достигает 37,9 миллиона долларов.

Байден назначил Райс главой Совета по внутренней политике 10 декабря 2020 года. Ранее она была помощником 44-го американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности. Кроме того, ее называли возможным кандидатом на пост госсекретаря США.