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Ведущий кулинарного шоу добавил необычный ингредиент и был признан мерзким

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Кадр: Ten

Телеведущий и один из судей кулинарного шоу MasterChef Джок Зонфрилло (Jock Zonfrillo) удивил участников передачи необычным ингредиентом. Как сообщает Daily Mail, он добавил в соус яичники лангуста, после чего в сети его признали мерзким.

Зонфрилло решил показать участникам, как готовить лангустов, используя различные внутренности животного. Таким образом он и другие ведущие шоу планировали показать кулинарам, как можно находить новые способы готовить и расширять список привычных ингредиентов.

Ведущий добавил яичники лангуста в айоли — популярный в средиземноморской кухне соус, который, как правило, готовят из чеснока и оливкового масла. Предложенное им сочетание показалось многим зрителям отвратительным.

«Зовите меня скучным, но я не хочу есть ни яичники, ни потроха, ни мозги, ни кишки, ни чешую, ни органы, ни другие мерзкие части, которые они используют в этом шоу», — написала в Twitter пользовательница по имени Никка Беснард (Nikka Besnard). «Теперь я понимаю, как чувствуют себя парни, когда кто-то ест или готовит тестикулы», — добавила Мелисса Блеквуд (Melissa Blackwood).

Ранее в сети раскритиковали американскую блогершу и ведущую кулинарного шоу Молли Е (Molly Yeh). Она опубликовала рецепт салата с неожиданным ингредиентом: девушка добавила в него попкорн. Получившееся блюдо ужаснуло многих пользователей, а сама блогерша прослыла в комментариях извращенкой и кулинарной террористкой.


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