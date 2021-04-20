Блогерша добавила в салат неожиданный ингредиент и прослыла извращенкой

Американская блогерша и ведущая кулинарного шоу Молли Е (Molly Yeh) опубликовала рецепт салата с неожиданным ингредиентом: девушка добавила в него попкорн. Получившееся блюдо ужаснуло многих пользователей сети, а сама блогерша прослыла в комментариях извращенкой и кулинарной террористкой. На ролик с рецептом, набравший в Twitter более трех миллионов просмотров, обратило внимание издание News 7.

В салат, по словам Е, необходимо добавить горох, морковку и сельдерей, а также попкорн. Затем блюдо нужно заправить соусом, состоящим из майонеза, сметаны, уксуса, сахара, горчицы, лука-шалота, соли и перца. Перед подачей блогерша порекомендовала украсить его зеленью.

Получившееся блюдо возмутило пользователей сети, в комментариях к видео в Twitter они назвали салат отвратительным. Некоторые пожаловались на то, что испытали позывы к тошноте во время просмотра. «Они бросают что угодно в майонез и называют это салатом», — раскритиковал рецепт @riooooo. «Ее нужно арестовать и осудить, а затем запретить ей пользоваться кухней до конца жизни», — призвал @HaleemKhane. Салат с попкорном и майонезом также назвали едой извращенцев и кулинарным терроризмом.