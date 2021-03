Звезда реалити-шоу рассказала об успешном похудении без отказа от пиццы

Звезда реалити-шоу Love Island («Остров любви») Эмбер Джилл (Amber Gill) рассказала, что смогла похудеть, не отказываясь от пиццы. В общении с таблоидом Daily Mirror она отметила, что блюдо не помешало сбросить лишний вес.

23-летняя победительница телепроекта в 2019 году всего за 30 дней потеряла более шести килограммов. По словам Джилл, она следовала простому плану — не отказывать себе в любимой пицце, но регулярно заниматься физическими упражнениями.

Она также опубликовала снимки, сделанные до и после начала тренировок. Отмечается, что участница реалити хотела лишь улучшить свою фигуру и не стремилась к кардинальным переменам в облике. «Она крайне рада представлять тех по-настоящему красивых девушек с формами, которые лишь хотят стать лучшими версиями самих себя, а не становиться кем-то другим», — рассказал один из друзей Джилл.

Ранее участница британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!», аналог «Последнего героя») Холли Арнольд (Hollie Arnold) рассказала, что успешно похудела за время съемок. 26-летняя девушка сбросила вес, так как во время участия в проекте питалась только рисом и фасолью.