Британская актриса Кира Найтли заявила о повсеместных домогательствах. Об этом сообщает Sky News.

По словам 36-летней звезды, она сталкивалась с харассментом, как и любая другая женщина в мире. «Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — сказала артистка.

Найтли отметила, что ее «чертовски удручает» сложившаяся ситуация. Она призналась, что старается быть внимательной, так как переживает за свою безопасность.

Ранее актриса назвала моделинг и проституцию самой прибыльной женской работой. Найтли призналась, что сама заработала большую часть своих денег, работая моделью для Chanel. Она посчитала объективацию женщин ужасным явлением, однако отметила, что довольна своим доходом и нынешним образом жизни.