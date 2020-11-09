Британская актриса Кира Найтли назвала моделинг и проституцию самой прибыльной женской работой. Об этом сообщает журнал Stellar.

«По-прежнему карьера номер один в мире, единственная карьера, где женщина может заработать больше мужчины — это моделинг. Или проституция. И это все, что можно сказать молодым девушкам. То, как вы выглядите, важнее того, что вы хотите сказать или о чем думаете. И это мир, в котором мы все еще живем», — высказалась артистка.

35-летняя Найтли призналась, что сама заработала большую часть своих денег, работая моделью для Chanel. Она назвала объективацию женщин ужасным явлением, однако отметила, что довольна заработанными средствами и своим нынешним образом жизни.

В прошлом году актриса рассказала, что однажды у нее случился нервный срыв из-за преследовавших ее папарацци. Звезда пояснила, что это произошло с ней в 22 года: «В те времена ценность снимков любых известных женщин возрастала, если они были негативного характера. Поэтому если у вас и не было психического расстройства, то они пытались подтолкнуть вас делать такие вещи, из-за которых материалы с вами ценились бы так же высоко, как материалы с теми, у кого такие проблемы есть».

Она вспомнила, что однажды ее машину столкнули с дороги, после чего она пригрозила фотографам, что убьет кого-то. Они ответили, что в таком случае они заработают больше денег.