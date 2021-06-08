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В России подростки выпили бабушкины таблетки и впали в кому

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Тобольске трое подростков выпили бабушкины таблетки от суставной боли и отравились, двое из них впали в кому. Об этом пишет Znak со ссылкой на источник.

Вызов поступил 7 июня в 20:53, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области в комментариях к посту «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте». Подростков госпитализировали в областную больницу №3 Тобольска. Все трое находятся в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Управление Следственного комитета по Тюменской области проводит проверку. По версии следствия, подростки 15-17 лет употребили лекарственные средства и отравились. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку после отравления 12 подростков 14-16 лет в гостиничном комплексе. Помимо несовершеннолетних, в комплексе «Менделеево» с признаками пищевого отравления обратились за помощью еще трое взрослых.

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