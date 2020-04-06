Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, двух девочек-подростков подозревают в том, что они пытались отравить газом своих опекунов, их двух родных детей, а также двух детей, которые были у них на опеке.

Подозреваемые проживали в доме, находящемся в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области. Как считают сотрудники правоохранительных органов, 2 апреля 17-летняя девочка предложила 15-летнему подростку из-за личной неприязни убить всех проживающих с ней.

Как сообщает Следственный комитет, ночью 3 апреля, пока все спали в доме, девочки открыли вентили газовой плиты на кухне и покинули дом, заперев за собой входную дверь. Однако задуманное не удалось воплотить, один из опекунов проснулся, почувствовал запах газа и отключил его.

Против подростков уже завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас 17-летняя подозреваемая находится под стражей, а 15-летняя — под подпиской о невыезде.

Ранее в кемеровском городе Мыски суд приговорил россиянина и его жену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей. Супруги Крайновы забрали из детского дома-интерната для отсталых в умственном развитии троих детей ради выгодного оформления дополнительных денежных выплат на воспитание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!