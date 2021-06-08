Психическое здоровье принца Гарри вызвало озабоченность у королевской семьи

Королевский биограф Анджела Левин утверждает, что королевская семья щадит принца Гарри, поскольку сомневается в его психическом здоровье. Об этом она написала в своем Twitter.

По мнению Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы или разрывать отношения между ним и королевской семьей.

На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими Анжела Левин автор книги «Гарри: биография принца»

В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона», спродюсированный принцем Гарри. В нем рассказывается, что он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. В марте его жена Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что подумывала о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что Левин обвинила принца Гарри в «игре в жертву». По ее словам, он утверждает, что наслаждается жизнью простого человека в США, но при этом продолжает окружать себя роскошью. «Видимо, дом с шестнадцатью ваннами — не привилегия», — написала она.