Депутат пожаловался Бастрыкину на Жириновского из-за невозможности выйти из ЛДПР

Депутат Пермской гордумы от ЛДПР Илья Лисняк заявил, что обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на лидера партии Владимира Жириновского из-за невозможности выйти из партии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Лисняк попросил привлечь к уголовной ответственности Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора регионального отделения, пермского депутата Олега Постникова.

Сам Лисняк вступил в ЛДПР в 2016 году и избрался в местную думу, однако в 2020 году, по его словам, «вектор партийной идеологии ушел в глубокое противоречие с его убеждениями и здравым смыслом». Поэтому он написал заявление о выходе из партии.

Вместе с ним заявления написали и другие депутаты, но координационный совет реготделения ЛДПР, по словам Лисняка, пока не рассматривал их заявления. Гендиректор медиаагентства «Кулич» Ирина Форсюк, которая оказалась в такой же ситуации, попыталась участвовать в праймериз Единой России, однако не прошла регистрацию из-за членства в ЛДПР.

Лисняк уверен, что руководство ЛДПР умышленно затягивает процесс снятия с партийного учета, чтобы кандидаты не смогли участвовать в сентябрьских выборах в законодательное собрание Пермского края.

Ранее стало известно, что Жириновский поспорил с Путиным из-за добровольной вакцинации. Он отметил, что рано или поздно такие прививки все равно сделают обязательными для всех граждан, и «без этого пандемию не остановить».