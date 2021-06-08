Выдававший себя за майора ФСБ украинец заявил о подставе начальника спецслужбы

Главное следственное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, мошенника Валентина Добровольского, выдавшего себя за майора ФСБ России. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

В феврале 2020 года сотрудники ФСБ остановили для проверки автомобиль мужчины. Водитель оказался в парадной форме ведомства, на которой коллеги заметили погоны майора. В машине Добровольского нашли травматическое оружие, патроны, несколько госзнаков на автомобили, а также удостоверение офицера регионального управления спецслужбы. Свое поведение и внешний вид Валентин объяснил тем, что едет на некий «маскарад».

Через некоторое время выяснилось, что мужчина находится в международном розыске — в 2013 году он предложил одному из украинских инвесторов участие в стартапе. При этом он назвал себя миллионером из Великобритании. В ходе мошенничества украинец смог получить порядка 400 тысяч долларов, после чего исчез.

Затем «бизнесмен» нелегально перебрался в Санкт-Петербург, где изменил имя и стал Андреем Синаро, на этот раз он представлялся мультимиллиардером из Голландии. Здесь он также обманул несколько человек по той же схеме, предлагая жертвам его преступлений вложиться в покупку серверного оборудования и сдавать его в аренду.

В ходе допроса по факту возбужденного дела Добровольский заявил, что и сейчас является служащим силового ведомства — он утверждал, что его подставил начальник регионального УФСБ.

Согласно результатам психиатрического освидетельствования, у фигуранта нет отклонений.