Умерла писательница Елена Стефанович

Скончалась российская писательница и поэтесса Елена Стефанович. Об этом сообщил ее сын в соцсети «Одноклассники».

«Не хочу говорить "умерла" — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали», — написал Максим Стефанович.

Женщина ушла из жизни в возрасте 69 лет. Она скончалась в реанимационном отделении краевой клинической больницы в Чите. Причина смерти не называется.

Елена Стефанович родилась 24 октября 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области в семье заключенных. В 1989 году она опубликовала свою первую повесть под названием «Дурдом». Стефанович была автором более двух десятков книг поэзии и прозы, в том числе таких как «Девочка из КВД», «Барак», «Чмарь», «Лом-Баба» и другие.