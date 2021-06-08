Российский актер театра и кино Павел Табаков год скрывал рождение дочери Мии. Об этом сообщает Super.

Отмечается, что 25-летний артист и актриса Софья Синицына долгое время не афишировали, что стали родителями. Их ребенок родился в августе 2020 года. Синицина несколько раз публиковала снимки дочери в социальных сетях, однако не раскрывала личность своего возлюбленного. Недавно Мию крестили. На церемонии присутствовали родители девочки, а также мама Павла Марина Зудина и сестра Мария.

Табаков заявил журналистам, что в настоящее время проживает отдельно от своей семьи. Он не стал раскрывать подробности рождения дочери.

В своем Instagram-аккаунте Зудина подтвердила рождение внучки. «Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности», — написала она. По ее словам, при крещении Мии дали имя Марина.