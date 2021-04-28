Звезда «Игры престолов» тайно родила первенца

Британская актриса, звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер впервые стала матерью. Об этом она рассказала в ходе подкаста That’s After Life.

Артистка, исполнившая роль Маргери Тирелл в фэнтезийном шоу, родила дочь еще в январе 2021 года. Беременность выпала на карантин, поэтому Дормер удалось сохранить ожидание первенца в тайне.

«Забеременеть и родить ребенка во время пандемии было прекрасным решением. И пусть это звучит как шаблонная фраза. Наверное, через 30 лет дочка будет сидеть в баре на свидании и говорить: "Я ребенок ковида"», — пошутила Дормер.

Она призналась, что ночи без сна даются ей тяжело, хотя она очень любит новорожденную, дочь. Отцом ребенка стал актер Дэвид Оукс, с которым Дормер познакомилась в 2019 году — они вместе играли в спектакле «Венера в мехах».

В феврале текущего года стало известно, что британские актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и «одичалой» Игритт в сериале «Игра престолов», стали родителями. Журналисты заметили пару на прогулке с ребенком в Лондоне. Пара тоже не стала афишировать рождение наследника.