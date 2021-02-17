Звезды «Игры престолов» стали родителями

Британские актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и «одичалой» Игритт в сериале «Игра престолов», стали родителями. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя Харрингтона.

Пару заметили на прогулке с ребенком в Лондоне во вторник, 16 февраля. По словам собеседника издания, у актеров родился мальчик, и они «очень-очень счастливы». Однако имя новорожденного не раскрывается.

Свою беременность Лесли подтвердила в сентябре прошлого года. Тогда журнал Make опубликовал фотографии, на которых она попозировала беременной.

В 2016 году Лесли и Харингтон официально подтвердили, что состоят в отношениях с 2012 года. В июне 2018 года они поженились.