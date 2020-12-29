Автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года

Писатель Джордж Мартин, по серии романов которого снят сериал «Игра престолов», назвал свой любимый сериал уходящего 2020 года. В своем личном блоге он написал, что это вышедший осенью на платформе Netflix «Ход королевы» о гениальной шахматистке.

Мартин назвал сериал «очень точной адаптацией очень сильного романа, красиво написанной, исполненной и поставленной». По его мнению, шоу может получить множество наград, «если есть хоть какая-то справедливость».

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Автор «Игры престолов» признался, что сериал очень ему понравился, поскольку мир шахмат ему очень хорошо знаком. По словам писателя, он, как и главная героиня шоу, рано научился играть в шахматы, и «Ход королевы» оживил в нем воспоминания о школе и колледже. «Это хороший сериал во всех отношениях, но меня особенно впечатлило то, что продюсеры и режиссеры правильно разобрались в шахматах», — отметил Мартин.

Ранее сообщалось, что «Ход королевы» вошел в топ-10 лучших сериалов 2020 года по версии сайта IMDb. Рейтинг возглавило шоу «Пацаны». В тройку лидеров также вошли испанский «Бумажный дом» и немецкий сериал «Тьма».

«Ход королевы» был снят по одноименному роману Уолтера Тевиса. Он рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая на пути к титулу величайшей шахматистки мира вынуждена бороться с эмоциональными проблемами, а также с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Главную роль в проекте исполнила Аня Тейлор-Джой, известная по фильмам «Сплит», «Стекло» и «Ведьма».