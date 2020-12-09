В моде появился новый тренд благодаря самому популярному сериалу Netflix

Популярные модели и блогерши массово начали публиковать снимки в одежде с «шахматным» принтом, в результате чего сделали его новым трендом. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунтах знаменитостей.

Вышедший осенью на платформе Netflix сериал «Ход королевы» породил одну из главных модных тенденций будущего года — принт в виде шахматной клетки. История рассказывает о сироте по имени Элизабет Хармон, которая обнаружила в себе невероятные способности к игре в шахматы.

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Так, например, фотографией в кардигане с клетчатым орнаментом поделилась американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. Модный блогер Камилла Шарьер (Camille Charier), в свою очередь, попозировала в шубе с «шахматным» принтом.

Более того, Шарьер опубликовала кадр в комплекте, состоящем из топа и джемпера на пуговицах в бежевую и коричневую клетку. В то же время модель Мику Арганараз (Mica Arganaraz) запечатлели в майке с красно-розовым орнаментом.

Стилистка Анна Винк (Anna Winck) сфотографировалась в бюстгальтере с черно-розовым «шахматным» принтом. Маникюр девушки на другом ее снимке также выполнен в черно-белую клетку.

Ранее в декабре популярные в 2000-х велюровые костюмы вновь стали модным трендом. Речь идет о спортивных костюмах, состоящих из олимпийки и штанов свободного кроя из велюровой ткани. Такие комплекты были особенно популярны в 2000-х годах у икон стиля, таких как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри.