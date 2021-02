Главные роли в сериале The Last of Us исполнят звезды «Игры престолов»

Главные роли в сериале HBO The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас») по одноименной видеоигре исполнят звезды фэнтезийной саги «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом пишет Variety.

45-летний Паскаль, сыгравший в «Игре престолов» принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя The Last of Us. Актер также известен по сериалу «Мандалорец» и фильму «Чудо-женщина: 1984».

17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Действие The Last of Us видеоигры разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором цивилизация была разрушена пандемией, вызванной мутировавшим грибом. По сюжету, Джоэла нанимают для того, чтобы тот вывел Элли из карантинной зоны.

Ранее сообщалось, что пилотный эпизод сериала The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступил автор «Чернобыля» Крейг Мэйзин.

В январе агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал The Last of Us Part II лучшей игрой года.