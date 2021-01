Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us

Российскому режиссеру Кантемиру Балагову пригрозили физической расправой в случае, если пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us будет провальным. Об этом пишет «Двач» в своем Telegram-канале.

Содержание переписки Балагов показал в своем Instagram-аккаунте, однако позднее удалил пост. В частности, один из фанатов игры пообещал, что в случае провала эпизода, он «самолично грохнет» режиссера. Сам он отнесся к угрозам с юмором.

16 января Балагов на своей странице в Instagram сообщил, что снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной компьютерной игре, для платформы HBO. «Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — написал он и выразил благодарность продюсеру фильма «Дылда» Александру Роднянскому.

В январе агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал The Last of Us Part II лучшей игрой года. Эксклюзив для PlayStation 4 победил с огромным отрывом, набрав больше 10 тысяч очков.