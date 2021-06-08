Стрельбу возле школы в Волгоградской области устроили подростки

Двое подростков, которые получили ранения возле школы в городе Волжский Волгоградской области, сами устроили стрельбу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Звезда».

Уточняется, что школьники выдумали историю с нападением на них и снимали друг друга на камеру. Стрельба производилась с помощью пневматического оружия.

Ранее сообщалось, что россияне подверглись обстрелу, после чего их доставили в больницу. Предполагалось, что неизвестный мужчина стрелял в мальчиков на улице Энтузиастов, рядом со школой №15. Одному из школьников прострелили руку, другой был ранен в ногу. Скорую вызвал завуч учебного заведения.

Сотрудники правоохранительных органов занялись выяснением причин произошедшего и установлением личности подозреваемого.