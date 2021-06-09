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Голливудский актер выпустил туфли на шпильке для мужчин

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Фото: Jimmy Choo

Голливудский актер Билли Портер выпустил туфли на шпильке для мужчин в сотрудничестве с популярным брендом Jimmy Choo. Соответствующий материал публикует Vogue.

51-летний артист, известный своей любовью к гендерно-нейтральным нарядам, разработал коллекцию обуви для женщин и мужчин. Линейка включает в себя туфли-лодочки на шпильках, лоферы на плоской подошве, ботинки на платформе и несколько сумок. При этом размерный ряд варьируется от 36 до 45 размера, а цены — от 650 до 1095 долларов (от 47 до 79 тысяч рублей).

Отмечается, что марка Jimmy Choo пожертвует 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей) от продаж некоммерческой организации The Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди ЛГБТ-молодежи.

«Я был геем с детства, и меня очень привлекали высокие каблуки моей тети Шэрон в ее гардеробной. Я часто примерял их и не мог дождаться, когда мои ноги вырастут до нужного размера. Мы должны иметь возможность выражать свою индивидуальность любыми способами, например с помощью стиля», — высказался Портер.

Коллекция Billy Porter x Jimmy Choo доступна для предзаказа на сайте бренда.

В феврале Билли Портер объяснил россиянам свою любовь к женским нарядам. По словам знаменитости, он долгое время «пытался следовать правилам мужественности», однако в конечном итоге решил быть самим собой. Актер рассказал, что решил бросить вызов гендерным нормам, поэтому начал носить женскую одежду на различные мероприятия.

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