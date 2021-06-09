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Собянин призвал московские рестораны соблюдать санитарные нормы

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичные рестораны и общепит придерживаться санитарных норм, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 июня, сообщает РИА Новости.

«Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», — отметил градоначальник в ходе встречи с рестораторами.

Ранее 9 июня стало известно, что в Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты в торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники правительства столицы совместно с полицией будут проводить контрольные мероприятия. За нарушение перчаточно-масочного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Москве достигло наивысших показателей с 16 января — 4124, эпидемиологическая обстановка в столице ухудшается. Общее число заражений в стране впервые с марта превысило 10 тысяч и составило 10 407.

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