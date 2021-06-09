Банки предупредили о резком росте расходов из-за решения Госдумы

Поспешно принятый Госдумой во втором чтении законопроект о борьбе с нежелательными организациями резко увеличит расходы на отчетность банков, не успевших даже внести свои замечания. При этом перестроить работу к 1 октября по новым правилам не смогут даже крупные организации. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает Национальный совет финансового рынка (НСФР), предлагаемое депутатами решение «крайне труднореализуемое» с точки зрения контроля, ведь следить придется за почти всеми валютными переводами. Даже если гражданин купил вещь в иностранном магазине, а потом вернул ее и получил деньги, то за перевод тоже придется отчитаться.

Законодатели считают, что такие меры позволят «блокировать попытки деструктивного влияния нежелательных организаций на социальные и политические институты российского общества». Как указал глава соответствующего комитета Госдумы Василий Пискарев, государство сможет увидеть, сколько денег поступило на счета НКО и куда они пошли.

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В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что формулировки закона прописаны таким образом, что число операций, за которыми придется следить банкам, возрастет во много раз. При этом автоматизации процесс почти не поддается. В Тинькофф-банке напомнили, что поле с адресом плательщика в операциях в системе SWIFT не имеет четкой структуры, каждая страна имеет свои особенности. Фактически все их придется разбирать вручную.

По оценке Сбера, регуляторная нагрузка в случае вступления нового закона в силу вырастет в 24 раза. В Альфа-банке ожидают десятикратный рост. Дополнительные расходы придется переложить на клиентов банков, что приведет к ухудшению условий.

НСФР предложила ограничить сумму операций с обязательным контролем 600 тысячами рублей, в АБР говорят о 100 тысячах. Также в АБР предлагают исключить из обязательного контроля плательщиков. Ведь если юрисдикция банка, осуществляющего перевод, известна, то выяснить, где находится плательщик, российские банки технически не могут.

Тем не менее эксперты не верят, что к третьему чтению законопроект претерпит изменения. Как правило, в нем вносят незначительные правки, а скорость принятия документа во втором чтении не позволяет ожидать, что третье затянется надолго.

Сам перечень стран, переводы из которых будут отслеживать, предлагается сделать закрытым. Ответственным за отслеживание ведомством станет Росфинмониторинг.