Британия решила спасти климат запретом ламп

Правительство Великобритании заявило о планах запретить в стране продажу галогенных ламп, запрет начнет действовать с сентября, сообщает Bloomberg. Таким образом власти оправдывают желание спасти климат на планете и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Переход на светодиодные лампы должен завершиться к 2023 году. По данным британского правительства, такая мера позволит сократить выбросы углекислого газа на 1,26 миллиона тонн. Это как если бы с дорог в стране пропали более полумиллиона автомобилей.

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«Помогая сделать так, чтобы электроприборы потребляли меньше энергии, но работали так же хорошо, мы экономим деньги домохозяйств на счетах и помогаем бороться с изменением климата», — прокомментировала министр энергетики Энн-Мари Тревельян. В планы также входит запрет на продажу осветительных приборов, в которых нельзя заменить лампу.

Британское правительство ранее поставило цель добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов. Кроме того, к 2025 году власти обяжут отчитываться о климатических рисках крупные компании и финансовые учреждения. К 2035 году британские власти также намерены запретить продажу на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин, дома в соединенном королевстве перестанут топить за счет угля.