Суд отказался закрыть дело генерала Росгвардии о салоне красоты его жены

Реутовский гарнизонный военный суд отказался закрыть уголовное дело бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, обвиняемого в хищении путем мошенничества нежилого помещения, в котором его жена открыла салон красоты «Для вас». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На первом заседании адвокаты подсудимого заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Однако суд не нашел основания для его удовлетворения на данном этапе, пообещав вернуться к рассмотрению этого вопроса позже.

Милейко заявил, что не считает себя виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Второй фигурант дела — начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского майор Кирилл Прокудин, через которого, как считает следствие, генерал провернул аферу с помещением, также заявил о своей невиновности. Он пояснил, что оспариваемая недвижимость не принадлежала Росгвардии.

21 апреля сообщалось, что Милейко отказался заключать сделку со следствием и признавать вину. Его взяли под стражу 18 декабря 2020 года. Генерал также обвиняется в афере на сумму полмиллиарда рублей. По данным следствия, в период с 2017-го по 2019 год военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.