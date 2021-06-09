Госдума приняла закон о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете публичного отождествления цели и действий Советского Союза и нацистской Германии во время Второй мировой войны, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над фашизмом и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС.

Законопроект внесли председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков, которые подготовили его, исполняя соответствующее поручение президента России Владимира Путина.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива нацелена против приравнивания «действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов». При этом законодатели заявляют о стремлении сохранить «пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

25 мая сообщалось, что Государственная Дума приняла этот законопроект в первом чтении.