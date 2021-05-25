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Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне

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Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий публичное уравнивание роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения предлагали внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Конкретно предлагается внести дополнение в шестую статью закона, а именно запретить отождествлять СССР и нацистскую Германию в публичном выступлении, в СМИ или в интернете.

Согласно тексту законопроекта, запрещается «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии».

Также вводится запрет на «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Проект закона внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков.

Ранее Госдума приняла во втором и основном чтении законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций.

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