Стрельба из такси по группе российских велосипедистов попала на видео

В Красноярске пассажир такси открыл стрельбу по группе велосипедистов. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видны движущиеся по дороге велосипедисты. Их обгоняет автомобиль с логотипом «Яндекс», из окна пассажирского места рядом с водителем в открытое окно высовывается рука с пистолетом. Стрельба идет по спортсменам.

Один из велосипедистов сообщил, что их группу на дороге подрезал таксист, пассажир стал на них кричать. Группа ускорила движение, при том, что велосипедисты ехали по обочине и не мешали транспорту. Таксист догнал велосипедистов, и из машины началась стрельба. После этого такси скрылось.

Спортсмены обратились с заявлением в полицию, начата проверка.