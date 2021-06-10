Азербайджан сообщил об уголовном деле против 26 диверсантов из Армении

Служба государственной безопасности (СГБ) и Генпрокуратура Азербайджана сообщили об уголовном деле против 26 диверсантов из Армении, задержанных в ходе антитеррористической операции в декабре, передает «Sputnik Азербайджан».

По версии следствия, в конце ноября группа граждан Армении незаконно пересекла государственную границу и заняла позиции в северо-западной части Гадрута. Злоумышленники совершали вооруженные нападения на людей и организации, устраивали взрывы и пожары, причинив значительный материальный ущерб.

Сначала было завершено расследование в отношении 14 членов вооруженной группы. Затем в суд направили материалы еще по 13 задержанным.

Теперь еще 26 человек обвиняются в терроризме, создании незаконного вооруженного формирования и других преступлениях. Результаты расследования также направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане предъявили обвинения в терроризме 14 армянским военнослужащим. «Они совершили вооруженные налеты на предприятия, управления, организации, а также отдельных лиц, расположенных на территории страны, нарушили общественную безопасность, создали панику среди населения», — заявили в СГБ.