Невеста сочла неприемлемым наряд гостьи свадьбы из-за неуверенности в себе

Пользователи сети раскритиковали невесту, которая из-за неуверенности в себе пожаловалась на наряд одной из посетительниц ее свадьбы. На сообщение, появившееся на форме Mumsnet, обратили внимание в Daily Star.

Анонимная гостья рассказала, что приглашенные музыканты отменили выступление в день торжества, и она решила исправить положение и выступить вместо них. «Мой муж — профессиональный музыкант, поэтому он сыграл несколько мелодий на гитаре, а я спела песню, стоя на заднем плане и не привлекая к себе внимание», — пояснила автор поста.

По словам женщины, жених и гости остались довольны выступлением, однако невеста выразила ей свое недовольство на следующий день после свадьбы. Оказалось, что виновница торжества сочла наряд певицы неприемлемым, поскольку он чрезмерно привлекал внимание присутствующих.

Отмечается, что героиня материала была одета в простое темно-синее платье и белые туфли на каблуках. Кроме того, она подчеркнула, что старалась не выделяться среди других гостей. «Неужели я действительно не права в этой ситуации и должна извиниться?» — поинтересовалась женщина.

Пользователи сети встали на защиту автора публикации, пристыдили невесту и назвали ее неблагодарной. «Она очень неуверенный в себе человек, на твоем месте я бы не извинялась, а игнорировала бы ее», «Ты сделала ей одолжение, а она повела себя таким образом», «Очень неблагодарно со стороны невесты! Ты могла бы и не выступать бесплатно», — писали они.

В октябре 2020 года невесту обругали в сети за просвечивающее грудь свадебное платье. На размещенном снимке девушка позирует в подвенечном платье бежевого цвета с глубоким декольте и кружевной отделкой. При этом наряд выполнен из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается ее грудь.