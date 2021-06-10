Ценности
 
Последние новости
Россиянка Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»
В НАТО отклонили приглашение на конференцию по безопасности в Москве
В Windows 11 появятся Android-приложения
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
Первый тизер «Брата-3» с рэпером Птахой разозлил зрителей
Разъяренный аллигатор покусал гуляющую с собакой женщину
Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме
Байден оговорился и оскорбил британских военных
Магистр «Что? Где? Когда?» раскрыл закулисье проекта
Новости партнеров
Прослушать новость

Невеста сочла неприемлемым наряд гостьи свадьбы из-за неуверенности в себе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jeremy Wong / Pexels

Пользователи сети раскритиковали невесту, которая из-за неуверенности в себе пожаловалась на наряд одной из посетительниц ее свадьбы. На сообщение, появившееся на форме Mumsnet, обратили внимание в Daily Star.

Анонимная гостья рассказала, что приглашенные музыканты отменили выступление в день торжества, и она решила исправить положение и выступить вместо них. «Мой муж — профессиональный музыкант, поэтому он сыграл несколько мелодий на гитаре, а я спела песню, стоя на заднем плане и не привлекая к себе внимание», — пояснила автор поста.

По словам женщины, жених и гости остались довольны выступлением, однако невеста выразила ей свое недовольство на следующий день после свадьбы. Оказалось, что виновница торжества сочла наряд певицы неприемлемым, поскольку он чрезмерно привлекал внимание присутствующих.

Отмечается, что героиня материала была одета в простое темно-синее платье и белые туфли на каблуках. Кроме того, она подчеркнула, что старалась не выделяться среди других гостей. «Неужели я действительно не права в этой ситуации и должна извиниться?» — поинтересовалась женщина.

Пользователи сети встали на защиту автора публикации, пристыдили невесту и назвали ее неблагодарной. «Она очень неуверенный в себе человек, на твоем месте я бы не извинялась, а игнорировала бы ее», «Ты сделала ей одолжение, а она повела себя таким образом», «Очень неблагодарно со стороны невесты! Ты могла бы и не выступать бесплатно», — писали они.

В октябре 2020 года невесту обругали в сети за просвечивающее грудь свадебное платье. На размещенном снимке девушка позирует в подвенечном платье бежевого цвета с глубоким декольте и кружевной отделкой. При этом наряд выполнен из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается ее грудь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bride blasts guest who wore 'inappropriate' shoes and sang on her wedding day
Девушку исключили из списка подружек невесты из-за полноты после родов
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Ценности
Ценности00:0130 марта
Леди Гага

Единое целое

Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
15:30 4 июня

Автор голой съемки в Дубае решил продать кадры «тому, кто больше заплатит»

14:42 4 июня

Ученик пришел в школу в юбке в ответ на запрет носить шорты в жару

13:51 4 июня

Женщина показала метод мужа высушить вещи и рассмешила пользователей сети

Ценности00:0428 марта

«Я плакала и кричала на него»

Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
12:45 4 июня

Гостья выбрала наряд на свадьбу вопреки правилам и разозлила пользователей сети

11:36 4 июня

Эксперт показала способ сделать прическу из салона красоты в домашних условиях

10:16 4 июня

Дочь Урганта снялась в белье в метро и вывела из себя подписчиков

Ценности00:0116 марта

«Тело — это не благо и не зло»

Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
09:03 4 июня

В новом наряде от Gucci увидели оскорбление целого народа

08:15 4 июня

Учителю пришлось разуться ради сохранения праздника выпускника

04:10 4 июня

Торчащие из-под одежды стринги вновь вернулись в моду из 90-х

Россия
Патриарх Кирилл предрек людям способность проходить сквозь стены
Власти уточнили запрет электросамокатов в Петербурге
Двое российских детей сгорели из-за бросившей их ради свидания матери
«Это уже вопрос жизни»
Девочка рискует погибнуть из-за родимого пятна. Олесе нужна ваша помощь
В центре Москвы нашли клад XVI века
«Бег — это заразно!»
Как тысячи россиян пробежали самый массовый в стране марафон
Все материалы
Мир
«Эти люди чужды и опасны».
Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана
Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Киргизия захотела укрепить военное партнерство с Турцией
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
В США рекордно за 13 лет выросли цены
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Чубайс назвал Сахалин образом будущего России
«Восток Ойл» привлек новых инвесторов
Тысячу китайцев арестовали за операции с криптовалютой
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Застреливший двух приставов в Сочи задержан
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
В Сочи хозяин дома застрелил двух судебных приставов
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве приговорили 23 участника ОПГ за хищение 50 миллионов рублей
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Стрельба из такси по группе российских велосипедистов попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
Певица Гречка совершила каминг-аут
«За обедом было очень много вина»
Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом
RosaliaГлавная музыка месяца:
берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
Шинейд О'Коннор заявила об уходе из музыки
Главные кинопремьеры лета:
«Черная вдова», «Отряд самоубийц», Pixar и Питер Джексон
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.
Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Все материалы
Интернет и СМИ
Появилось видео допроса Хованского
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Госдума упростила силовикам слежку за некоторыми россиянами
Аноним помог найти ставшие причиной задержания Хованского песни
Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Незнакомка спасла жизнь задыхавшемуся на руках запаниковавшей матери младенцу
Пропавшую 11 лет назад девушку нашли в соседнем доме
Мужчина стал отцом через пять лет после смерти
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Мужчина сбросил 80 килограммов за год и рассказал о своем методе похудения
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
Toyota показала «заряженный» Land Cruiser 300 GR Sport
Всё о новом Toyota Land Cruiser 300
Алюминий, сканер отпечатков и турбомоторы: все подробности о новом внедорожнике
На продажу выставлен самый мощный Bentley Continental в истории
Unlim 500+: гонки суперкаров в Подмосковье
Что получится, если объединить дорогие автомобили, дождь и дрэг-стрип
Honda показала первое изображение нового хэтчбека Civic
В топ-13 популярных кроссоверов России сменился лидер
На какие модели россияне пересели в мае 2021 года
У Lada Vesta неожиданно обнаружилась новая доступная комплектация
Все материалы
Дом
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы