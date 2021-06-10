Стеснительные люди придумали новый способ знакомства в реальной жизни

Новый способ знакомства в реальной жизни, придуманный стеснительными молодыми людьми, обрел широкую популярность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно материалу, юзеры принялись массово скупать печати, на штампах которых написаны их имена, номера телефонов или аккаунты в различных социальных сетях. Так, чтобы познакомиться с человеком в общественном месте, необходимо поставить печать на любой части его тела.

Пользователи TikTok начали публиковать ролики, в которых они демонстрируют собственные печати и то, как они их используют. Например, 21-летняя блогерша с никнеймом @a.nnabelsmith разместила видео, в котором показала, что оставила печати на частях тела разных людей во время вечеринки клубе, и в конечном счете на нее подписались больше 50 человек. Ее пост набрал больше 246 тысяч просмотров.

В свою очередь жительница Амстердама Абена Этви (Abena Etwi) рассказала, что решила приобрести печать, поскольку боится знакомиться с людьми на улице из-за неуверенности в себе. На опубликованных кадрах видно, что на ее штампе указаны страницы в Snapchat и Instagram.

В январе блогерша нашла способ привлечь внимание мужчин в приложении для знакомств. Фотохудожница Бриана Гомес (Brianna Gomez) объяснила, что ретушировала снимок собеседника. Например, она помещала потенциального партнера в сериал «Игра престолов», мультфильм «Русалочка» или на рекламу моющего средства. Затем Гомес отправляла мужчине получившееся изображение.