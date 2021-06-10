Майкла Дугласа приняли за деда собственной дочери

Голливудский актер Майкл Дуглас рассказал, что его приняли за деда собственной 18-летней дочери Кэрис на школьном выпускном. Он поделился этим в рамках ток-шоу с ведущей Келли Кларксон, отрывок которого был опубликован на YouTube.

«Это было так замечательно. Я так ей [дочерью] горжусь», — прокомментировал 76-летний артист выпуск наследницы из учебного учреждения. Однако он добавил, что торжественное настроение почти испортил один неловкий момент.

«Должен сказать тебе, Келли, немного неприятно, когда ты выходишь за дверь и слышишь от других родителей: "О, поздравляю, ты, должно быть, так рад за свою внучку"», — сказал двукратный обладатель премий «Оскар». Под смех ведущей он, продолжил рассказывать историю, заявил, что не стал огорчаться этим высказыванием, так как понимал, что его собеседник лишь хотел показаться любезным.

Отмечается, что Майкл Дуглас и 51-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс женаты более 20 лет. У звездной четы есть двое детей: 21-летний сын Дилан и дочь Кэрис.