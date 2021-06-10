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В ЭИСИ обсудили перспективы российской вакцинации

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Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили перспективы и возможности российской вакцинации в рамках круглого стола «Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?», который состоялся 10 июня. Об этом сообщается на сайте института.

В частности, эксперты поговорили о том, насколько препараты эффективны и безопасны, как достичь популяционного иммунитета, ускоряя темпы вакцинации, а также как повысить популярность прививок. Отмечается, что все участвовавшие в мероприятии врачи и медики подтвердили безопасность и эффективность российских вакцин. Все они сделали прививку, как только препараты стали доступны.

Ежедневно в России прививается в среднем 141 тысяча человек. Для того, чтобы вакцинировать примерно половину россиян, при таком темпе потребуется больше года, посчитали эксперты. При этом, по данным ВЦИОМ, 60 процентов опрошенных граждан России относятся к вакцинации положительно, а 88 процентов знают, где и как можно сделать прививку. Кроме того, высоко оценивается и доступность препаратов.

В результате эксперты сошлись во мнении, что вакцинация — единственный выход из пандемии, а наличие широкого выбора и доступности прививок — ключевое для этого условие. Кроме того, они напомнили об ответственности за себя и своих близких, так как от этого зависит и развитие эпидемиологической ситуации в стране.

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