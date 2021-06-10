Максим Фадеев пожаловался на засилье фриков на премии «Муз-ТВ»

Российский продюсер Максим Фадеев пожаловался на засилье фриков на музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ». Он посвятил мероприятию пост в своем Instagram-аккаунте.

«Раньше среди музыкантов можно было встретить одного фрика, а сегодня среди фриков можно встретить лишь одного музыканта! Сегодня не модно быть умным, уникальным в своих идеях и так далее», — написал шоумен.

Он заявил, что наступило время копий и обычных дешевых подделок. Но этот период скоро пройдет, считает он. «Это как молекулярная кухня — ешь вроде селедку, а вкус клубники. Интересно, но быстро надоедает, и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел агонию», — отметил Фадеев.

Ранее премию «Муз-ТВ» раскритиковала экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она написала, что шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, и зареклась ходить на музыкальные премии, так как испытывает стыд за других звезд. Совместный номер Филиппа Киркорова и Давы Крапивина назвала «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».