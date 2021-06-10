В Крыму оценили украинский законопроект о коренных народах

Законопроект о коренных народах, который внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, является провокацией, поскольку сталкивает людей разных национальностей. Так его оценил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает РИА Новости в четверг, 10 июля.

«Более бездарного, глупого решения, которое разъединяет людей, придумать невозможно. Во власти на Украине каждое очередное решение глупее предыдущего», — отметил российский политик.

Он отметил, что в инициативе украинского лидера коренным народом названы крымские татары, традиционным местом проживания которых является российский Крым.

«Все украинские руководители, начиная с Кравчука, не обращали внимания на крымских татар и вдруг вспомнили. Это же провокация чистейшей воды — столкнуть людей, и не более», — констатировал Фикс.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.