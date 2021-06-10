В Хакасии назвали причину смерти сестры Шойгу

Сестра министра обороны Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу умерла в результате инсульта на фоне коронавируса. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

На сайте Госдумы указано, что в среду, 9 июня, Лариса Шойгу голосовала по проектам на заседании нижней палаты парламента. Последний ее голос был зафиксирован в 13:03.

О смерти Ларисы Шойгу ранее 10 июня сообщил глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов. Он выразил соболезнования семье депутата и заявил, что ее уход стал большой потерей для всех. Причину смерти Шойгу Неверов не назвал.