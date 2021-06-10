Умерла сестра Сергея Шойгу

Умерла сестра министра обороны России Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу. Об этом сообщил руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов в своем Facebook-аккаунте.

«Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», — написал он.

Неверов добавил, что Лариса Шойгу была замечательным человеком, «беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы» в Госдуме. Он также назвал смерть депутата большой потерей для всех.

Лариса Шойгу родилась в 1953 году в городе Чадан. Стала депутатом Госдумы в декабре 2007-го.