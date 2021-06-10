Сбивший дочь авторитета россиянин ездил извиняться в колонию к ее отцу

В Казани 21-летний водитель автобуса Азат Вафин ездил извиняться в колонию к отцу девушки, которую сбил насмерть, сообщает «Татар-информ».

Вафин, находясь за рулем городского автобуса, сбил девушку в центре Казани в ноябре 2020 года. Стремясь наверстать отставание по графику, он ускорился и не успел затормозить перед переходившей дорогу по «зебре» девушкой. Она скончалась на месте, хотя водитель пытался ее спасти.

Молодой человек был готов выплатить мужу погибшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации, но тот отказался. В суде он признал вину и раскаялся. А по словам его брата, вместо денег мужу передал матери девушки 500 тысяч рублей, и ездил к ее отцу с извинениями в колонию, где тот отбывает наказание (за какое преступление, не уточняется). Тот сказал, что понимает, что это был несчастный случай, и посоветовал с этим смириться.

Приговор Вафину пока что не вынесен. Судья попросил супруга погибшей подготовить четкую позицию касательно запрашиваемого наказания и предложил им найти общий язык, так как «оба молодых парня попали в очень нелегкую жизненную ситуацию, у одного жизнь сломана, другому неизвестно что еще предстоит».

По данным «Комсомольской правды — Казань», отец погибшей — лидер организованной преступной группировки «Мебелька» Ильдар Бурганов. В 2016 году криминальный авторитет был приговорен к 19 годам заключения в колонии строгого режима за незаконный оборот оружия и организацию убийства.