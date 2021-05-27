Еще один блогер назвал Кадырова шайтаном, раскаялся и удалил аккаунт

Еще один пользователь TikTok оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова, однако впоследствии раскаялся в содеянном и удалил аккаунт из соцсети. Об этом пишет издание Baza.

Блогер из Тульской области с ником @andrey_bushmelev_2021 разместил видео, в котором выразил поддержку ранее назвавшему Кадырова шайтаном несовершеннолетнему россиянину, а также предсказал, что своей смертью глава республики не умрет, и порекомендовал ему носить с собой пистолет.

Позднее мужчина опубликовал новый ролик, в котором публично извинился перед руководителем Чечни. «Я недавно вас назвал шайтаном, прошу прощения. Просто с утра встал, ну, выпил на голодный желудок... Наверное, в тот момент я сам был шайтаном», — сказал он.

Кроме того, пользователь дал совет молодым людям, которые пытаются в соцсетях оскорбить представителей власти. «Ребят, не нужно этого, не делайте ошибок», — заключил юзер. В настоящее время его аккаунт в TikTok недоступен.

Аналогичный инцидент, о котором идет речь, произошел в середине мая. 17-летний пользователь TikTok из Перми назвал главу Чечни шайтаном, после чего сам Кадыров пообещал его найти и уничтожить, а также заявил, что автор записи перестанет спать ночами. Впоследствии юноша принес публичные извинения и удалился из соцсетей. Он также заметил, что место жительства узнали некие «нежелательные товарищи».