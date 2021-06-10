В московском парке появился новый маньяк

В московском парке «Лосиный остров» появился новый маньяк. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, в течение недели в правоохранительные органы обратились три потерпевшие, которые рассказали, что подверглись нападению неизвестного. Злоумышленник, угрожая расправой, пытался их раздеть и изнасиловать. Но всем им удалось сбежать. Девушки дали одинаковое описание предполагаемого преступника: рост около 170 сантиметров, серая майка, черные шорты и кепка. В полиции выясняют, связаны ли между собой эти эпизоды.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что вечером 9 июня две студентки 19 и 20 лет подверглись нападению мужчины с ножом. Он угрожал им оружием и пытался принудить к действиям сексуального характера. На вид злоумышленнику было около 25-30 лет. Потерпевшие отметили, что у него были короткие черные волосы. Надругавшись над студентками, мужчина сбежал.

7 апреля сообщалось, что в Москве задержали 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних в заброшенном доме в Южном Бутове.