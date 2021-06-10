В России подешевели овощи и замороженная рыба

Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение оптовых цен на некоторые категории продуктов питания. Речь идет о ряде овощей, а также рыбе и подсолнечном масле, сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, стоимость замороженной рыбы и бутилированного подсолнечного масла снизилась на 0,1 процента. При этом капуста стала дешевле на 5,9 процента, репчатый лук — на 0,2 процента, огурцы — на 6,1 процента, томаты — на 5,2 процента.

Цены на гречневую крупу и пастеризованное молоко, напротив, выросли на 0,1 процента. Баранина и сахар в цене не изменились, уточняют в министерстве.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил регулировать цены на социально значимые продукты в России по примеру США и Канады. «Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства», — сказал он.

В мае президент Владимир Путин заявил об обострении ситуации с ценами в России на социально значимые продукты. По его словам, это происходит «на фоне нестабильной мировой конъюнктуры». Власти начали регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря 2020-го. В частности, речь идет о сахаре и подсолнечном масле.