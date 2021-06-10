Пассажиров самолетов обяжут проходить одну процедуру перед вылетом

Пассажиров самолетов американских авиалиний обяжут проходить одну новую процедуру перед вылетом — путешественников будут взвешивать вместе с багажом. Об этом пишет Daily News.

Уточняется, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках программы безопасности потребовало от авиакомпаний разработки более точных методов определения веса путешественников и их ручной клади. Теперь перевозчики должны учитывать не только тяжесть самих туристов, но и их одежду, мобильные телефоны и прочие устройства.

Как подчеркнули в Центре по контролю и профилактике заболеваний, среднестатистический человек стал на пять процентов тяжелее по сравнению с 2005 годом. При этом перевозчики также сообщили об увеличении среднего веса пассажиров за последние годы на три килограмма и багажа на два килограмма.

Так, например, American Airlines определила, что на ее рейсах чаще летают мужчины — средний вес туриста летом составляет 82 килограмма, а зимой — 85 килограммов (из-за теплой одежды).

В FAA пояснили, что новые меры необходимы, поскольку каждый самолет имеет максимальный безопасный предел грузоподъемности, который может изменяться из-за погодных условий. Кроме того, теперь авиакомпании будут обязаны принимать во внимание необычные ситуации — например, рейсы спортивных команд, где средний вес пассажира, вероятнее, будет больше. Также перевозчикам необходимо проанализировать самые популярные маршруты и предоставить для их выполнения более крупные лайнеры.

Ранее в апреле журналистка пожаловалась на авиакомпанию из-за смутившей ее просьбы перед рейсом. Женщина опубликовала пост в соцсетях, в котором поделилась, что представители перевозчика Air New Zealand потребовали от нее взвеситься перед посадкой на рейс.