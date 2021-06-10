Тысячу китайцев арестовали за операции с криптовалютой

Китайская полиция арестовала более тысячи человек. Их подозревают в использовании операций с криптовалютами для отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности, пишет Reuters.

Речь идет главным образом о деньгах, полученных при телефонном и интернет-мошенничестве. Всего были арестованы члены 170 преступных групп. Они за комиссию 1,5-5 процентов переводили деньги в цифровую валюту через криптовалютные биржи.

Ранее власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров. В мае власти КНР заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование сферы.

Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow. Биржа Huobi тоже объявила о приостановке добычи цифровой валюты и обслуживании клиентов из материкового Китая.