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Россиянка отдохнула на египетском курорте и возмутилась переплатой в три раза

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Фото: Thomas Hartwell / AP

Россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле Египта за 89 тысяч рублей на двоих и возмутилась переплатой за тур в три раза. О своих впечатлениях об поездке на египетский курорт она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Как рассказала туристка, до курортного города Шарм-эль-Шейх, где проходил ее отпуск, она добиралась через Каир. Несмотря на несвежий ремонт в номерах и старую мебель и сантехнику, отель в целом понравился россиянке. «Все было чисто, постельное белье идеальное. Еда в общем неплохая, но все явно очень и очень бюджетно», — добавила путешественница.

Автор поделилась, что узнала от других отдыхающих с Украины, что за этот же тур они отдали 570 долларов (около 40 тысяч рублей), а туристам из Белоруссии он обошелся еще дешевле — в 270 долларов (около 20 тысяч рублей).

«За такие деньги тут не просто хорошо, тут идеально! Но без чартеров на курорты мы переплачиваем за него в три раза», — пожаловалась россиянка.

Кроме того, туристка обратила внимание на подорожание экскурсий в валюте и навязчивое общение местных торговцев. Тем не менее, Шарм-эль-Шейх порадовал девушку чистыми улицами и общей благоустроенностью, а Каир она назвала городом с «бешенной энергетикой».

«Кстати, в отеле экскурсии дешевле, чем продаются в городе, хотя все едут чаще всего вместе», — отметила путешественница.

Ранее в июне в России назвали сроки возобновления авиасообщения с Египтом. По данным информированных источников, рейсы на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады могут быть снова запущены в начале июля.

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