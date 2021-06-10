Аналитики оценили благосостояние 500 самых богатых россиян

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в своем отчете о благосостоянии сообщила, что в России очень высока концентрация богатства в руках самых состоятельных граждан. Таким образом, менее 0,0001 процента населения страны, около 500 человек, владеют 40 процентами всех финансовых активов, пишет РБК.

Отмечается, что совокупная сумма средств составляет около 640 миллиарда долларов. Сегмент самых состоятельных в России включает примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

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Отмечается, что темпы роста финансового благосостояния России, которые отмечались в 2019-2020 годах, опередили показатели Восточной Европы, а также средние по миру, несмотря на длительное влияние пандемии коронавируса.

В России с 2015 по 2020 год реальные активы росли на 9,1 процента в год и достигли 2,8 триллиона долларов. Прогноз роста на период 2020-2025 годы для России составляет 6 процентов в год, что выше среднемирового в 5 процентов. Ожидается, что они достигнут 3,7 триллиона долларов к концу указанного периода.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников раскрыл россиянам лучшее время для покупки долларов и евро. По словам эксперта, для того, чтобы выбрать оптимальный момент, следует оценивать риторику американского Федрезерва. Так, если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов сворачивания поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам.