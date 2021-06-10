Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов и евро

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в разговоре с агентством «Прайм» раскрыл россиянам лучшее время для покупки долларов и евро.

По словам эксперта, для того, чтобы выбрать оптимальный момент, следует оценивать риторику американского Федрезерва. Так, если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов сворачивания поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам.

При этом монетарная политика Евроцентробанка остается предельно мягкой, однако инфляция в Евросоюзе пока ниже, чем в США. «Так что и вероятность, что европейцы начнут “закручивать гайки”, ниже», — сказал специалист.

Он также назвал основания для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале — это рост цен на нефть и увеличение притока экспортной выручки. По его мнению, доллар реально будет купить по 70-71 рублей, а евро — по 87.

В то же время эксперт не ожидает сильного укрепления рубля, поскольку к концу года вырастет приток рублевой ликвидности в экономику.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов назвал условие взлета курса рубля «до небес». По его мнению, курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го. Он отметил, что это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».